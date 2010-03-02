HOTEL MONACO

CAMERA TRIPLA

La nostra camera TRIPLA, è composta da un letto a castello e un letto singolo, bagno e doccia privata, balcone, tv

CAMERA QUADRUPLA e QUINTUPLA

Le nostre camere QUADRUPLE e QUINTUPLE sono composte da letti a castello con le aggiunte dei letti matrimoniali e letti singoli, saranno allestite in base alle esigenze e alla disponibilità. Tutte hanno doccia privata, balcone, tv