Benvenuti!
HOTEL MONACO
Lasciati trasportare dall’atmosfera di Milano Marittima, soggiornando nel nostro hotel “Monaco”, situato a pochi metri dalla spiaggia e dai famosi locali della zona.
Ideale per chi cerca un hotel in cui stare bene e godersi la splendida città immersa nella pineta.
Con possibilità di camere familiari per gruppi di addio al Nubilato e al Celibato!
La gestione punta sull'impeccabile pulizia e igiene degli ambienti e
sull'accoglienza senza pari di tutto lo staff.
Siamo lieti di comunicarvi che il nostro hotel è partner ufficiale di MIRABILANDIA, potrete acquistare il vostro biglietto presso la nostra struttura.
Contattandoci telefonicamente potremmo riservarle la nostra migliore offerta compresa di CAMERA + PARCO
I NOSTRI SERVIZI
Nel nostro hotel troverai la Wi-Fi gratuita, parcheggio gratuito*.
Servizio pulizia delle camere ogni giorno,
hotel aperto tutto il giorno h24, servizio bar,
piccola piscina gratuita a tutti i nostri clienti
*il parcheggio gratuito non è prenotabile, e non è vincolate, a completamento di esso potrete parcheggiare gratuitamente all’esterno della struttura.
LA NOSTRA COLAZIONE
Al mattino un invitante buffet vi attende per una ricca colazione composta da brioche calde, cappuccino, caffè, succhi, yogurt, salumi, formaggi e tanto altro…
Abbiamo anche una colazione senza Glutine*
( *chiamare la struttura e specificarlo )
LE NOSTRE CAMERE
Tutte le nostre camere sono state rinnovate, e hanno qualsiasi comfort di cui avrete bisogno, inoltre tutte dispongono di un piccolo balconcino vista mare o vista pineta.
*Le camere non dispongono di frigo bar al loro interno, la struttura dispone di un frigo controllato al bar.
TIPOLOGIE DI CAMERE
CAMERA SINGOLA
La nostra camera SINGOLA è dotata di un grande letto ad una pizza e mezzo in cui potrete riposare tranquillamente, bagno e
doccia privata, balcone, tv
CAMERA DOPPIA
La nostra camera DOPPIA o MATRIMONIALE, è composta da un grande letto, bagno e
doccia privata, balcone, tv
CAMERA TRIPLA
La nostra camera TRIPLA, è composta da un letto a castello e un letto singolo, bagno e doccia privata, balcone, tv
CAMERA QUADRUPLA e QUINTUPLA
Le nostre camere QUADRUPLE e QUINTUPLE sono composte da letti a castello con le aggiunte dei letti matrimoniali e letti singoli, saranno allestite in base alle esigenze e alla disponibilità. Tutte hanno doccia privata, balcone, tv
SBRIGATI! Clicca ora per ottenere il tuo SCONTO ESCLUSIVO del 7% alla partenza - un’opportunità da NON PERDERE
BOOKING
Se sei interessato ad ITINERARI di viaggio e informazioni utili visita il sito AVA
RECENSIONI